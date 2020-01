Non si ferma e continua a regalare botti il mercato dell'Inter che, dopo Young e Moses, è pronto a regalare ad Antonio Conte Christian Eriksen e Olivier Giroud, che è nuovamente balzato in pole position dopo il no del Napoli a liberare Llorente (complici i persistenti problemi fisici di Mertens). Ma Beppe Marotta e Piero Ausilio potrebbero non fermarsi qui e tutto è legato al destino di Matias Vecino.



SOLO A TITOLO DEFINITIVO - Il centrocampista uruguaiano è a tutti gli effetti un separato in casa, non gode della stima dell'allenatore e l'Inter è alla ricerca di una sistemazione per lui. Nei giorni scorsi, ci sono stati alcuni sondaggi, principalmente da club di Premier League (Everton su tutti), ma le proposte di prestito giunte in Viale della Liberazione sono state tutte rispedite al mittente. Per Vecino l'Inter prende in considerazione solo la cessione a titolo definitivo.



PISTE DIFFICILI - Nel caso in cui Marotta e Ausilio riuscissero a piazzare l'ex Fiorentina, Conte potrebbe vedere esaudita la sua ulteriore richiesta di avere anche un centrocampista più fisico. Nelle passate settimane, i nomi più caldi sono stati quelli di Vidal e Kessie, mentre più recentemente è spuntata la suggestione Allan: tutte idee difficili da realizzare per tempi ristretti e costi, così come l'opzione De Paul dall'Udinese, raffreddatasi di fronte alle richieste da 35 milioni di euro dei friulani.