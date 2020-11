Luca Castellazzi, ex portiere nerazzurro, è intervenuto a passioneinter.com, spiegando: "Critiche ad Handanovic? Per un portiere sono pane quotidiano (ride, ndr). I tifosi nerazzurri sono diffidenti perché ci sono stati pochi tiri in porta e tanti gol, parliamo di gol dovunque comunque è difficile fare meglio. Il tifoso parla con la pancia, Samir ha sempre fatto i miracoli e continuerà a farli. Magari è stato un mese di transizione, non possiamo di certo incolparlo. Non è un portiere in declino".