Marotta e Ausilio sono sbarcati a Nanchino. In Cina l’Inter accelera per accontentare Antonio Conte, ma prima bisognerà chiedere conto al patron Zhang Jindong, che proprio in questi minuti è a cena con la dirigenza nerazzurra per capire a che punto siano i lavori quando manca poco più di un mese alla chiusura del mercato. Antonio Conte è presente all’incontro, proprio il tecnico salentino alla vigilia della sfida contro lo United aveva lanciato un allarme violentissimo e quest’oggi testerà di persona se le sue bordate hanno in qualche modo smosso qualcosa.



LE VERIFICHE DI ZHANG - Ausilio e Marotta, dunque, esporranno tutte le difficoltà finora trovate. Scogli che i nerazzurri evidentemente avevano sottovalutato, considerando quelli che sono i dati di fatto, con Nainggolan e Icardi esclusi dalla dirigenza ma ancora tesserati della società di viale della Liberazione. Conte non è felice della situazione e non perderà occasione per manifestare nuovamente il proprio punto di vista, ma dalla riunione si attendono segnali positivi. L’affare pronto a sbloccarsi è quello relativo a Edin Dzeko, dato che c’è la volontà di chiudere la trattativa entro la fine della settimana. Nel meeting l’Inter capirà anche se è possibile l’affondo definitivo per Lukaku, perché per quello sarà necessario ricevere il via libera da parte di Zhang Jindong, che prima vuole verificare lo stato di fatto delle trattative in uscita. La parola d’ordine è sempre “equilibrio” e per il bene del bilancio è fondamentale avere la certezza che Icardi e Nainggolan, come altri uomini esclusi dal progetto, cambino casacca il più in fretta possibile.



IL PUNTO DI PARTENZA - La riunione di Nanchino è utile a tutti gli elementi per capire quale sarà la strada da percorrere. Conte ha messo tutti di fronte alle proprie responsabilità e in questo meeting si partirà proprio da quelle parole per sviscerare il motivo dei ritardi evidenziati dal tecnico. Zhang Jindong ascolta le argomentazioni e pone nuove scadenze, contemporaneamente cercherà di colmare la sete di Conte riaggiornando quelle che erano state le promesse iniziali. Bastera?