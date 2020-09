Arturo Vidal non sta nella pelle, il cileno non vede l'ora di poter iniziare la nuova avventura da nerazzurro e per questo motivo ieri, come scrive la Gazzetta dello Sport, ha chiesto di poter visitare Appiano Gentile prima del tempo.



“La voglia di riabbracciarsi è stata più forte della stanchezza. Il desiderio di non perdere nemmeno un minuto della nuova avventura nerazzurra ha spinto Arturo Vidal a un piccolo fuori programma: un pit-stop che ha portato sorrisi in tutto l’ambiente. Ieri, ora di pranzo: Vidal ha appena concluso la seconda tranche di visite mediche all’Humanitas ma, invece di rientrare in hotel per mangiare e riposarsi, chiede di poter raggiungere subito Appiano Gentile per un saluto veloce. La squadra ha appena finito la seduta di allenamento e l’arrivo di Arturo lascia stupiti ma anche felici i nuovi colleghi”.