Intervenuto alla Bobo Tv, l'ex attaccante dell'Inter, Christian Vieri, ha espresso la propria opinione in merito ad Alexis Sanchez.



“Sanchez? Decide l'allenatore. Inzaghi deve rispettare Sanchez, deve giocare di più. Avendolo in queste condizioni, il cileno deve giocare di più. Io lo farei giocare di più perché lo merita, non perché è Sanchez".