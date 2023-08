Non solo Audero. Giornata di test medici e idoneità sportiva per Lazar Samardzic. Il centrocampista tedesco, arrivato ieri sera a Milano, questa mattina si è dedicato alla visite, nel pomeriggio raggiungerà la sede per mettere la firma su un contratto fino al 2028, con ingaggio di 2 milioni di euro netti a stagione.









I DETTAGLI - L'operazione si è chiusa sulla base di un prestito oneroso per 4 milioni, con obbligo di riscatto fissato a 16 più 2 di bonus. In Friuli sbarca Giovanni Fabbian: il centrocampista classe 2003, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia della Reggina si trasferisce a titolo definitivo per 4 milioni, con l'Inter che ha mantenuto un diritto di riacquisto sul calciatore fissato a 12 milioni.