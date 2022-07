Il presidente dell', dopo la settimana che ha visto i nerazzurri ufficializzare diversi colpi, come quello disi è preso qualche giorno di relax in Versilia, a Forte dei Marmi. Zhang è stato infatti visto e ripreso mentre ballava e si divertiva in discoteca.I tifosi sperano che le buone notizie in ottica mercato non finiranno anche nelle prossime settimane in modo tale che il presidente possa continuare a ballare e festeggiare.