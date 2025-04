Intermania, il Milan 9° a meno 20 è incredibile: come la "corazzata" di Inzaghi

Redazione Calciomercato

"Non esagerare, che quando perdi un derby sembra un funerale. Maledetta Milano". L'Inter paga la legge del contrappasso.come non accadeva da oltre 9 anni (il 31 gennaio 2016), che resta in corsa per le tre più importanti: Champions League, Scudetto e Mondiale per club.

dalla vetta. Il grosso rischio per l'Inter è di arrivare al momento decisivo in riserva di energie e senza riserve all'altezza, alla faccia della. Pesano come macigni le assenze per infortunio di Dumfries e Thuram, gli unici giocatori "di gamba".

fa, quando la squadra di Inzaghi fu sconfitta per 1-0 prima dalla Juventus e poi dalla Fiorentina sempre a San Siro. Poi l'Inter non perse più, tranne che sul campo del Napoli di Spalletti già campione d'Italia e nella finale di Champions League a Istanbul contro il Manchester City di Guardiola., perché la prossima gara di campionato con la Roma è stata posticipata da sabato alle ore 18 a domenica alle 15 per via dei funerali di Papa Francesco. Per l'occasione Inzaghi non avrà gli squalificati Bastoni e Mkhitaryan.

Proprio i giallorossi erano stati l'ultima squadra italiana a giocare una partita di Serie A solo: la speranza è che mercoledì prossimo a Barcellona l'Inter riesca a fare ben altra figura.