Italia a Gattuso, ecco dove possono andare Cannavaro e De Rossi

Cristian Giudici

21 minuti fa



L'Italia ha scelto Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico della Nazionale al posto di Luciano Spalletti. L'ex allenatore di Milan e Napoli ha battuto la concorrenza dei suoi ex compagni di squadra in azzurro Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi, che ora possono ripartire da altri club.



CANNAVARO - Reduce dall'esperienza in Croazia sulla panchina della Dinamo Zagabria, l'ex difensore di Juventus e Inter ha ricevuto un'offerta per allenatore il CSKA Mosca in Russia.



DE ROSSI - L'ex romanista, cercato pure dalla Cremonese neopromossa in Serie A e per il dopo Stroppa ora pronta a virare su Davide Nicola andato via dal Cagliari, è in pole position per diventare il nuovo allenatore del Parma al posto del tecnico romeno Cristian Chivu, che ha raccolto l'eredità di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter.