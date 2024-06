Italia, Calafiori: "Voglio giocare i quarti"

AFP via Getty Images

, difensore dell', parla ai microfoni della Rai dopo il pareggio per 1-1 contro la Croazia: "Ancora non voglio pensarci alla prossima che devo saltare, ma è un'emozione bellissima andare al prossimo turno. A livello di prestazione non abbiamo fatto male, continuiamo così. Noi abbiamo un obiettivo in testa e non possiamo accontentarci di aver passato il turno. Voglio giocare i quarti".IL TABELLINOCROAZIA (4-3-2-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Kovacic (70' Ivanusec), Brozovic, Modric (80' Majer); Sucic (70' Perisic), Mario Pasalic (46' Budimir); Kramaric (89' Juranovic). CT: Dalic

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Darmian (81' Zaccagni), Bastoni, Calafiori; Di Lorenzo, Barella, Jorginho (81' Fagioli), Pellegrini (46' Frattesi), Dimarco (56' Chiesa); Raspadori (75' Scamacca), Retegui. CT: SpallettiReti: 55' Modric (C), 99' Zaccagni (I)Ammoniti: Sucic (C), Modric (C), Ivanusec (C), Pongracic (C), Stanisic (C), Brozovic (C), Calafiori (I), Fagioli (I)