Meno di tredici mesi fa l'Italia usciva dall'Europeo, con un solo punto in tre partite, in un girone con Francia, Islanda e Belgio, oggi saluta il Mondiale, con solo tre punti in tre gare, in un gruppo ampiamente alla portata, con Svezia, Argentina e Sudafrica. Due pagine nere della recente storia azzurra, che macchiano quanto fatto di buono quattro anni fa, al Mondiale francese, nel quale le Azzurre si sono spinte fino ai quarti di finale (sconfitta contro l'Olanda vice campione del mondo)., per usare un'espressione tanto cara al presidente federale Gabriele Gravina,. L'Italia negli ultimi quattro anni non si è confermata, non è cresciuta come hanno invece fatto altre nazionali. Doveva scalare le gerarchie, tornare a essere una potenza, il centro del calcio Europeo, è rimasta periferia.E' tornata indietro, come un gambero.. Poteva stare vicino alle ragazze nella spedizione in Australia e Nuova Zelanda (nessun dirigente Figc ha seguito le tre partite del girone), poteva intervenire quando era necessario cambiare, ovvero un anno fa.Un anno fa ha puntato sul gruppo che tanto aveva fatto bene in Francia nel 2019, con pochi volti nuovi.tagliando la leader e simbolo Sara Gama, cambiando le gerarchie in porta (Durante per Giuliani) e relegando in panchina alcune big, tra le quali Girelli e Cernoia, a favore di giovani talentuose come Dragoni e Beccari.Bertolini sul banco delle imputate, anche per l'assenza totale di un'idea di gioco e l'incapacità di trovare una cura al problema cronico sulle palle inattive.A proposito della Vecchia Guardia,decisiva contro l'Argentina, in panchina contro la Svezia e impalpabile contro il Sudafrica,. Male Giugliano in mezzo al campo, confusionaria Giacinti in attacco, disastrosa Bonansea...un po' ovunque., è stata inghiottita da un vortice di mediocrità, complice una condizione fisica non all'altezza. Il suo futuro in nazionale lo deciderà il prossimo ct. Una nuova guida, per un nuovo inizio. In ritardo, in pieno stile italiano.