Numeri eccezionali per le Ragazze Mondiali di Milena Bertolini, impegnate ai Mondiali femminili in Francia. La sfida di ieri contro la Giamaica, infatti, che ha consegnato ufficialmente la qualificazione agli ottavi di finale, è stata seguita da 2 milioni e 870 mila telespettatori, suddivisi tra Sky e Rai. Dati straordinari, che valgono il 23% di share. L'entusiasmo cresce sempre di più: per questo, martedì 18 giugno, il big-match contro il Brasile verrà trasmesso da Rai 1, oltre che da Sky Mondiali. Oggi, Sara Gama e compagne partiranno per Lille, dove inizierà la preparazione per la sfida contro le avversarie verdeoro, in quella che sarà la prima partita di un Mondiale femminile trasmessa dalla rete ammiraglia della Rai. Ieri sera, invece, ecco la cena con il dg Brunelli e il presidente della Figc Gabriele Gravina, che ha letto un messaggio scritto dalle detenute del carcere di Rebibbia, consegnatagli dal presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico: "L’apprezzamento e il consenso trasversali che le ‘Ragazze Mondiali’ si sono sapute meritare andrebbe adesso accompagnato da un progetto che individui l’equilibrio tra un nuovo status lavorativo che tutto il movimento femminile giustamente rivendica e le note criticità economiche che stanno già condizionando negativamente il sistema professionistico di base. In tempi non sospetti, abbiamo suggerito una proposta che consentirebbe alle società di calcio femminile, così come per il primo livello del professionismo maschile, di attutire l’impatto dei costi del professionismo, beneficiando di un credito d’imposta da reinvestire nel settore giovanile e nelle infrastrutture. Solo così, infatti, si creerebbero le giuste condizioni per riconoscere alle calciatrici tutti i vantaggi del professionismo senza arrestare lo sviluppo di questa splendida disciplina, liberando risorse importanti per stabilizzare la crescita che è sotto gli occhi di tutti. Il calcio femminile ha conquistato il cuore degli italiani e si è meritato questo provvedimento, per le ragazze che lo praticano ad alti livelli e per l’intero movimento che è in forte espansione".