Italia, i convocati di Spalletti per la Germania: Dimarco resta a casa. Prime volte per Ruggeri e Casadei, torna Zaccagni

Di seguito la lista diramata da Luciano, commissario tecnico della Nazionale italiana, con i nomi dei giocatori che saranno a disposizione per i quarti di finale di Nations League contro la Germania: da segnalare le prime convocazioni per il centrocampista del Torino Cesare Casadei e per l'esterno dell'Atalanta Matteo Ruggeri, diretta conseguenza del forfait dell'omologo dell'Inter Federico Dimarco.: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Gatti (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).- Le due partite sono in programma giovedì 20 marzo allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano e domenica 23 marzo al BVB Stadion di Dortmund.- Non solo chi vince passa alle semifinali della competizione, ma sono in palio anche gli abbinamenti nel percorso di qualificazione per i Mondiali 2026. Passando il turno, gli Azzurri sarebbero inseriti nel girone con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo, mentre in caso di sconfitta se la vedrebbero con Norvegia, Israele, Estonia e Moldova.