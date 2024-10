Italia-Israele, parte il corteo pro Palestina a Udine: "Diamo un calcio all'apartheid" e "Fuori Israele dalla FIFA"

, come riporta ANSA,, in programma stasera al Bluenergy Stadium .La mobilitazione è promossa dal Comitato pro Palestina di Udine, Comunità palestinese Fvg e Veneto, Salaam Ragazzi dell'Olivo e Giovani palestinesi Fvg. Numerose le bandiere presenti con “Diamo un calcio all’apartheid” e “Fuori Israele dalla FIFA”.In questa situazione, le forze dell'ordine, con circa un migliaio di agenti, stanno vigilando, per tutto il pomeriggio e per la sera, sulle manifestazioni pro Palestina e sulla partita fra Italia e Israele, in programma a Udine dalle ore 20.45. Assieme alle forze dell'ordine, ci saranno 450 steward che la FIGC ha ingaggiato tra il personale che normalmente collabora con l'Udinese: avranno il compito di procedere a una serie di prefiltraggi prima di entrare allo stadio. Blindato, non solo da polizia e carabinieri, ma anche dai servizi segreti - italiani e israeliani, i controlli sono stati rafforzati per l'impianto.

Happening now in Udine, Italy