Italia, Mattia Zaccagni torna in gruppo: sarà a disposizione per il ritorno contro la Germania

Getty Images

Mattia Zaccagni torna a disposizione di Luciano Spalletti. L'esterno della Lazio, che ha saltato l'andata del quarto di finale di Nations League con la Germania per un fastidio al pube, ha svolto l'intero allenamento con il gruppo ed è da considerare recuperato per il ritorno a Dortmund del 23 marzo, come comunicato dalla FIGC: "Nel corso dell’allenamento odierno, invece, ha svolto la sessione completa di lavoro il calciatore Mattia Zaccagni, da considerarsi dunque disponibile per la trasferta a Dortmund".

Una buona notizia per la Nazionale, ma anche per la Lazio, che, al rientro avrà la partita in casa con il Torino lunedì 31 marzo, poi la sfida con l'Atalanta e l'andata dei quarti di Europa League contro il Bodo Glimt del 10 aprile. Prima del derby contro la Roma del 13 aprile.