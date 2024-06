Italia, nel 2025 al via le qualificazioni per i prossimi Mondiali: date, girone e le partite della Nazionale

Getty Images

Dopo il pessimo, che si è concluso con l’eliminazione dell’Italia per mezzo della Svizzera, la formazione allenata dal ctsi prepara ai prossimi impegni: prima la Nations League e poi le qualificazioni per il, che andrà in scena nel 2026 tra giugno e luglio negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Ecco quello che c'è da sapere.– Il cammino degli azzurri per i prossimi Mondiali comincerà con le. Ad oggi, però, l'Italia non conosce ancora quali saranno le sue sfidanti. Sì, perché il sorteggio dei gruppi avverrà solamente nei prossimi mesi. Nel frattempo, per vedere nuovamente in azione la nostra Nazionale, bisognerà attendere la fine dell'estate. Il 6 settembre ci sarà Francia-Italia alle ore 20.45 (Nations League). Il 9, invece, sarà la volta di Israele-Italia alle 20.45 (Nations League).

– Il girone dell’Italia lo si conoscerà solamente verso la fine del 2024, periodo nel quale andranno in scena ivalevoli per le qualificazioni ai. Al momento, però, non è ancora stato reso noto il giorno in cui si svolgerà il sorteggio, che vedrà protagoniste tutte le rappresentative europee, ad eccezione della Russia che sarà ancora esclusa.– Le qualificazioni sono divise in due fasi: la Nazionale che vincerà il proprio girone otterrà matematicamente il pass per il Mondiale 2026. Le dodici seconde classificate dei gironi e le quattro migliori vincitrici dei gironi della Nations League, fuori dalle prime due del rispettivo girone di qualificazione, disputeranno invece gli spareggi. Di queste, le quattro vincitrici si qualificheranno ai Mondiali 2026.