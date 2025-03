AFP via Getty Images

Italia, quando e contro chi gioca la prossima partita la Nazionale di Spalletti

un' ora fa



Un pareggio beffardo in casa della Germania ha sancito l’eliminazione dell’Italia dalla Nations League. In final four ci va la squadra di Nagelsmann che affronterà la Spagna a giugno. Nello stesso mese gli Azzurri torneranno in campo e lo faranno non più per la Nations League ma per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.



Kean e compagni sono stati inseriti nel Girone I di Qualificazione ai Mondiali 2026 dove sfideranno Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. La prima gara sarà proprio in casa della squadra di Haaland, venerdì 6 giugno. Gli Azzurri hanno saltato le ultime due edizioni della Coppa del Mondo e puntano ora a esserci in Canada, Messico e Stati Uniti. La prima di ogni gruppo andrà direttamente ai Mondiali mentre la seconda si dovrà accontentare dei playoff. Lunedì 9 giugno poi il secondo impegno, in casa, con la Moldavia.