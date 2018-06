Matteo Salvini, neo ministro degli Interni, ha parlato a Rtl rispondendo alla possibilità della fascia di capitano a Balotelli. Le sue parole: "Il capitano deve essere rappresentativo e giocare bene a pallone. Spero che la scelta non sia fatta per motivi antropologici o sociologici, ma perchè c'è un ragazzo che fa spogliatoio, è umile e gioca bene. Magari Balotelli mi stupirà, ma negli ultimi anni, dentro e fuori dal campo, non mi è sembrato una di quelle persone, che sia in grado di mettere d'accordo tutti, anzi divide".