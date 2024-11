AFP or licensors

Momento d'oro per. Il terzino classe 2003 si sta mettendo in mostra con lae ha conquistato la prima convocazione in Nazionale, il ct Luciano Spalletti lo ha chiamato per i prossimi due impegni dell'Italia in UEFA Nations League, contro il Belgio a Bruxelles e contro la Francia a San Siro.Savona ha parlato in conferenza stampa: le sue dichiarazioni.- "Mi ha dato parecchi consigli, quello più grande è di mantenere sempre la stessa umiltà e lavorare duramente per raggiungere gli obiettivi prefissati. Dal punto di vista tecnico, quello di migliorare allenamento dopo allenamento e di lavorare sodo".

- "Te ne accorgi stando vicino a campioni di questo calibro. Da parte mia, quando ho iniziato il ritiro con la Juventus. Arrivare a raggiungere questo obiettivo è un sogno che si realizza, allenarsi con giocatori forti".- "Ho la casa sulle piste da sci, da piccolo ho fatto diverse gare. Poi a dieci anni ho dovuto scegliere tra calcio e sci: ho scelto il calcio, anche perché lo sci non mi piaceva particolarmente. Gareggiavo nello slalom".- "Ricoprire diversi ruoli è molto importante oggi. Le mie caratteristiche sono di spinta e di difesa, ma lo scorso anno ho fatto principalmente il terzo di difesa. Posso ricoprire entrambi i ruoli e questo credo sia una cosa a mio vantaggio".

- "Il nostro obiettivo di squadra è arrivare il più in alto in classifica, lavoriamo per questo. Adesso però siamo qua una settimana e lavoriamo per la Nazionale".- "Thiago Motta parla molto con noi ragazzi, a tutta la squadra. Sicuramente si sta concentrando sull'atteggiamento di ogni singolo ragazzo, al mister piace vederci allegri negli allenamenti e stiamo cercando di portare un ambiente sereno nello spogliatoio. Mi sta dando parecchio spazio e cercherò di ripagarlo al meglio".

- "Il difficile deve arrivare, so che devo mantenere la stessa umiltà. Dedizione e costanza sono le qualità con le quali sono arrivato fin qui e non le dovrò mai smarrire. Cercherò di restare così come sono".- "Ne ho ricevuti parecchi, è una cosa più unica che rara la convocazione. Chi ringraziare? Tanti mister mi hanno aiutato per arrivare fin qui, ce ne sono 5-6... Regalerò a qualcuno la maglia dell'esordio? Parecchie persone mi hanno scritto per la prima maglia con la Nazionale, ma me la terrò".

- "Per me è la prima volta qui, c'è un bel gruppo ed è una bella emozione".- "Mi ha accolto davvero bene e l'ho ringraziato".- "Non saprei, dico Italia-Francia a San Siro, ma già solo essere qui è una emozione fortissima. Sfidare Doku del Belgio sarebbe un bel test...".