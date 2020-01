Il sogno della maggior parte degli appassionati di calcio è quello di vestire la maglia della propria nazionale: se un tempo l’unico modo di farlo era quello di avere successo nel mondo del calcio, lo sviluppo degli sport elettronici permette di farlo con un joypad in mano. E tanto talento.



Dopo aver formato la eNazionale italiana di Pro Evolution Soccer, la FIGC ha annunciato nella giornata di ieri l’inizio della selezione per la eNazionale di FIFA. I tornei su PlayStation 4 e Xbox One saranno svolti nella modalità Ultimate Team e determineranno i migliori sedici player delle due piattaforme, che saranno invitati a Coverciano a disputare le selezioni finali proprio come è stato fatto con le selezioni di PES.



A vestire l’azzurro saranno solamente due giocatori, uno su PlayStation e uno su Xbox, che molto probabilmente prenderanno parte alla FIFA eNations Cup, tappa ufficiale delle FIFA 20 Global Series.



Al momento manca l’ufficialità e non è chiaro se a prendere parte al torneo saranno le nazioni che verranno invitate, come accaduto lo scorso anno, o se saranno annunciate delle qualificazioni.