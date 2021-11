(calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara valevole per il gruppo C delle qualificazioni europee al Mondiale 2022 in Qatar. Le due squadre sono appaiate in testa alla classifica con 14 punti, frutto di quattro vittorie e due pareggi. Al momento gli Azzurri hanno una migliore differenza reti: +11 (12 gol fatti e uno subito) contro il +9 (10 rete segnate e una subita) dei rossocrociati. Lunedì sera c'è l'ultima giornata con Svizzera-Bulgaria e Irlanda del Nord-Italia.- La prima si qualifica direttamente alla fase finale, invece la seconda dovrà passare dagli spareggi in programma dal 24 al 29 marzo. In caso di arrivo a pari punti contano nell'ordine: differenza reti generale, numero di reti segnate, punti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, numero di gol segnati negli scontri diretti, gol segnati in trasferta negli scontri diretti, classifica fair-play e sorteggio.- Tante assenze da entrambe le parti: Chiellini, Verratti, Pellegrini, Immobile; Xhaka, Embolo, Fassnacht e Seferovic. Si gioca allo stadio Olimpico di Roma, arbitra l'inglese Taylor.ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne. CT Mancini.SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Akanji, Schar, Ricardo Rodriguez; Zakaria, Freuler; Vargas, Shaqiri, Steffen; Okafor. CT Yakin.