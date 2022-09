Niccolò Fagioli, centrocampista della Nazionale Under 21 e della Juventus, ha parlato a Rai Sport dopo la sconfitta contro l'Inghilterra:



"C'è rammarico per i primi 5-10 minuti in cui abbiamo subito, poi ci siamo ripresi alla grande e siamo venuti fuori nel secondo tempo andando anche vicini al gol. E' stata una grande amichevole, siamo contenti della prestazione ma non del risultato, dobbiamo mettere a posto la finalizzazione. Se ci riusciremo, potremo toglierci delle belle soddisfazioni. Loro hanno giocatori forti, ma noi siamo contenti di quello che abbiamo fatto nella ripresa. Juve? Sono contento della scelta di rimanere dopo un anno in cui ho giocato tanto, voglio sfruttare le mie occasioni. Migliorare? La finalizzazione, come i miei compagni. Oggi comunque mi sono trovato bene in campo".