Jashari innamorato del Milan: "Ero a San Siro nel 2011, è sempre stato il mio sogno giocarci"

Ildel futuro, in mezzo al campo potrebbe parlare svizzero. Dopo la partenza di Tijani Reijnders in direzione Manchester City e quella sempre più probabile di Ruben Loftus Cheek, il neo direttore sportivoda regalare a Massimiliano Allegri. Il nome di Granit, centrocampista del Bayer Leverkusen è stato a lungo corteggiato ma nelle ultime ore il club rossonero si è avvicinato molto al suo erede naturale, quell'delgià ribattezzato in Belgio "nuovo Xhaka".

Nonostante una storia complicata e un avvicinamento ai professionisti con il Lucerna a fasi alterne per colpa di un rapporto mai nato con i vecchi allenatori, Jashari è letteralmente esploso negli ultimi due anni e, in questa stagione appena approdato al Bruges, con Nick Hayen ha collezionato 52 presenze fra campionato e Champions League con 4 goal e 6 assist all'attivo. Inoltre in un colpo solo ha vinto il premio dE Jashari potrebbe essere il miglior gancio possibile per provare a trattare e far crollare le resistenze del Bruges. In un'intervista concessa a HLN in Belgio, infatti, il centrocampista ha svelato che:

Il Bruges, il Milan lo sa bene data la lunghissima trattativa per De Ketelaere che, purtroppo per Maldini e Massara non diede i suoi frutti all'epoca, è bottega carissima. Ad oggi la distanza fra l'idea didal club belga è ampia, ma c'è anche ampio margine per trattare. La voglia di vestire il rossonero a San Siro potrebbe essere la chiave per svoltare.