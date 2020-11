Andare in Svezia di questi tempi non è facile. Per le limitazioni da Covid-19 sui viaggi, per il grande freddo che, con dicembre alle porte, la fa da padrone. Eppure ne vale comunque la pena. Perché in Svezia, a ​Norrkoping, cittadina a circa due ore di macchina da Stoccolma, gioca un ragazzo molto interessante,. ​Ragazzo solo per la carta d’identità, che recita 23 marzo 2003 come anno di nascita, perché, a vederlo,Per la personalità che ci mette in campo, da giocatore che conosce il fatto suo. A parlare sono i numeri, 3 gol e 9 assist in 26 partite di campionato con il Norrkoping, che sta provando a portare in Europa League.in grado di giocare da esterno d’attacco, (da piccolo ha fatto anche il terzino sinistro di spinta), Johannesson si è fatto un nome con le nazionali giovanili islandese, soprattutto con la selezionale Under 17,Nonostante abbia solo 17 anni ha già vestito le maglie dell’Under 19 e Under 21 e in patria giurano che il grande salto nella nazionale maggiore possa arrivare il prossimo marzo.​Nato in Inghilterra a Sutton Coldfield, a cinque miglia di distanza dal Villa Park, Isak Bergmann Johannesson è figlio di Jóhannes Karl "Joey" Gudjonsson, ex centrocampista di Aston Villa, Wolverhampton e Leicester, e nipote di Gudjon Thordarson, ex allenatore tra l’altro di Islanda, Stoke City e Notts County. Dopo due breve parentesi nelle academy di Manchester City e Bolton Wanderers, con il papà in panchina. Prima di scegliere il Norrkoping ha detto no a FC Copenaghen e Ajax, che in queste settimane sono tornare alla carica. Con loro anche Borussia Moenchengladbach, Juventus e“Ho vissuto per un breve periodo a Manchester, sono cresciuto guardando le imprese dello United, è il club nel quale un giorno mi piacerebbe giocare” ha confessato in un’intervista ad Aftonbladet.Il suo futuro per ora è un grosso punto di domanda. A 17 anni vuole crescere, non ha nessuna intenzione di affrettare i tempi. Ora conta solo il campo e i traguardi nel breve periodo.. Chi lo vuole deve garantirgli un percorso e soprattutto la possibilità di giocare con continuità, fondamentale per un ragazzo di 17 anni.La Juve è avvisata.