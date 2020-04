Julio Ricardo Cruz, ex attaccante di Bologna e Inter, svela al Corriere dello Sport: "la mia intenzione è di tornare a vivere in Italia fin dal prossimo anno. Ne ho già parlato anche in famiglia e tutti sono d’accordo con me. Probabilmente andremo a vivere a Milano, anche perché... Voglio portare mio figlio Juan Manuel a giocare in Italia. Ora è nel Banfield in serie A ma sono già in contatto con un paio di società italiane. Non solo: hanno già mandato i loro osservatori anche a vederlo. Non sarebbe giusto fare i nomi, magari più avanti. Non ci crederai ma è successo tutto così in fretta".