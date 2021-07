Prima voleva andare via, poi voleva restare, poi è finito sul mercato, poi è stato tolto. E ora sembra incedibile. Anche Max Allegri ha parlato molto di Adrien Rabiot in conferenza stampa, per lui è un titolare nell'idea della sua nuova Juve. Così il centrocampista francese è chiamato al definitivo salto di qualità, con la certezza di restare a Torino. Ora tocca solo a lui.