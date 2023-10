Messi da parte gli impegni delle nazionali, nel week end la Serie A riapre il sipario. Si riparte da Verona-Napoli in programma sabato alle 15, ma i riflettori sono accesi sul big match di domenica sera tra Milan e Juventus. L'osservato speciale in casa bianconera è Federico Chiesa, che a tre giorni dalla partita continua a lavorare a parte.



ANCORA A PARTE - Anche nella giornata di oggi l'attaccante classe '97 non si è allenato in gruppo, ha proseguito il suo programma differenziato sotto lo sguardo attento di staff medico e fisioterapisti. La giornata di domani sarà importante per capire se Chiesa potrà andare almeno in panchina per la sfida di San Siro. Allegri non vuole correre rischi e prima di decidere si consulterà con i medici. Circa un mese da Federico aveva avuto lo stesso problema muscolare all'adduttore, ma in quel caso a tre giorni dalla gara con la Lazio era tornato a lavorare in gruppo e poi aveva anche segnato.



CHI GIOCA? - Se stavolta non dovesse farcela, c'è il ballottaggio aperto tra Milik e Kean per decidere chi affiancherà Vlahovic nell'attacco bianconero. L'attaccante serbo infatti è pienamente recuperato e dovrebbe partire dal primo minuto. Oggi intanto Allegri ha ritrovato tutti i nazionali, la squadra si è ritrovata al completo alla Continassa concentrata per la gara contro il Milan. I bianconeri infatti vogliono dare continuità al successo contro il Torino prima della sosta, cercando la seconda vittoria consecutiva che quest'anno è arrivata solo tra inizio e metà settembre contro Empoli e Lazio.