Ci sono ancora un paio di operazioni che la Juve potrebbe chiudere prima del termine del mercato estivo, uno in difesa e uno a centrocampo. Dietro è in bilico il futuro di Rugani e soprattutto Benatia cercato da Borussia Dortmund e Marsiglia. Se uno di loro parte a Torino può arrivare Godin. In mezzo al campo non tramonta mai Milinkovic-Savic anche se il suo arrivo sembra complicato a meno che non parta un pezzo grosso (Pjanic) a centrocampo.