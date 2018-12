A volte basta un po' di coraggio per cambiare l'ordine delle cose. A volte basta un po' di fiducia a cambiare non solo l'andamento di una stagione, ma anche di una carriera.è l'esempio lampante di come, se hai talento, con un po' di fortuna, o sfortuna degli altri, avere spazio in una rosa che gira a mille basti a trasformarti da grande promessa a calciatore affermato. Va detto,non ha mai ritenuto Bentancur l'ultima delle riserve e lo ha sempre utilizzato, anche se solo a tratti, in queste due stagioni in bianconero. Eppure il centrocampista uruguaiano, complici gli infortuni died, è riuscito in questo ultimo mese a dimostrare di non essere da meno rispetto ai due compagniSì perchè in casa Juventus la preoccupazione per un centrocampo a ranghi ridotti stava mettendo pressione anche in chiave mercato. Stava, l'imperfetto è d'obbligo perchè con questo Bentancur non esiste più la necessità di fiondarsi alla ricerca di un colpo di livello top per ampliare la rosa. Il nome, il grande nome, è sempre stato quello di, in uscita dal. Un'operazione importantissima, ma per cui, ora, la Juventus non ha fretta e che anche grazie a Bentancur sarà rimandata alla prossima estate.Il direttore sportivo, infatti, ora avrà un'altra priorità che riguarda direttamente il centrocampista uruguaiano. Nel momento dell'acquisto dalnell'estate del 2017 lagarantì agli XeneizesUna clausola che il club bianconero sta provando ad eliminare da oltre un anno. L'esplosione di Bentancur mette fretta anche in quest'ottica.