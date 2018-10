Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato dopo la vittoria per 3-0 sullo Young Boys: "È un grande momento, la Juventus sta interpretando alla grande questo inizio di stagione dove la cosa che è cambiata è l'approccio alle partite e la determinazione con cui vengono affrontate. È una cosa importante e anche per me è importante questa settimana, questi tre giorni anzi, perché sabato ci sarà la partita più importante, però sono state due partite fondamentali per reinserirmi all'interno di un ambiente che per me è tornato a essere casa. Il mio prossimo obiettivo è tornare a vincere con la Juve e possibilmente farlo anche in Europa. Fischi trasformati in applausi? Per il momento sì. Adesso sta a me continuare, anzi aumentare gli applausi e spero un giorno di risentire la curva invocare il mio nome come era in passato. So che per loro, come per me, è stato un anno difficile, però io sul campo cercherò di dare sempre più del massimo. Marotta? Al direttore posso dire solo grazie, perché mi ha voluto insieme a Paratici ancora prima del Mondiale del 2010. Mi ha portato alla Juve che ero ancora sbarbato, quindi posso solo dirgli grazie. È ovvio che quando si perdono persone alle quali si vuole bene c'è un po' di difficoltà nell'assorbire tutto quanto, però questo è il calcio e sicuramente è stata una decisione valutata da chi di dovere. Io posso solo dire grazie a Marotta".