Squadra che vince non si cambia, anzi si rinnova. Seguendo questo comandamento, la Juve positiva di questo inizio stagione sta blindando tanti dei suoi gioielli. Dopo Gatti e Rugani e nell'attesa della luce verde con Fagioli e Locatelli, i bianconeri hanno già messo il mirino sul prossimo della lista: Gleison Bremer.



CIFRE - Cristiano Giuntoli punta a portare il contratto del brasiliano fino al 2028. Il centrale ha convinto l'ambiente e si è lasciato convincere dal progetto juventino. Le trattative verrano intavolate nelle prossime settimane e promettono bene: l'intento è il medesimo che si vuole portare a termine anche con altri big, quali Vlahovic. Prolungare, abbassare il costo d’ammortamento annuale e spalmare i costi. L'accordo con l'ex Torino è in scadenza al 30 giugno 2027 e la volontà è di rinnovarlo, confermando i 4 milioni di euro all'anno più bonus, per un'altra stagione. Nell'estate 2022 Bremer era stato acquistato per 50 milioni bonus compresi, dopo una serrata lotta contro l'Inter.