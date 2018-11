Joao Cancelo, esterno della Juventus, si è raccontato alla trasmissione portoghese "Gli amici di Simao". Ecco alcune anticipazioni dell'intervista, riportate da Tuttosport: "Tutti i giocatori della Juventus guardano Cristiano Ronaldo con ammirazione e anche i più esperti, come Chiellini, vorrebbero essere come lui. Se è vero che in allenamento ha sorpreso tutti? È un giocatore incredibile, lavora tanto ed è un esempio di disponibilità, applicazione e umiltà".



SUL BENFICA - "Ora sono in uno dei più grandi club d'Europa, ma certo, i 60mila tifosi del Da Luz mi mancano".