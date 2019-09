Emre Can e uno sfogo che farà discutere a lungo. Perché dietro la scelta della Juventus lasciare fuori dalla lista per la Champions League il tedesco, arrivato in finale con il Liverpool due stagioni fa, ci sono malumori, confronti, un mercato sicuramente non perfetto e duri faccia a faccia. E uno di questi ha visto protagonisti Fabio Paratici e Maurizio Sarri.



DURO CONFRONTO - Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, l'allenatore della Juventus e il Chief Football Officer bianconero si confrontati, in maniera forte, sul mancato sfoltimento della rosa, che ha portato a un sovraffollamento che prevederà per forza di cose scontenti di lusso. Gli hanno chiesto di scegliere e ha scelto (fuori Emre Can e Mandzukic), ma voleva che a scegliere fosse il mercato. Non si aspettava di dover comunicare a Emre Can l'esclusione dalla lista Champions...



'L'AVVISO ESTIVO' - Sarri ha metabolizzato male le mancate cessioni, e lo ha detto a Paratici, spiegando che non può essere un problema solo suo, ma di tutto lo staff, da quello tecnico a quello dirigenziale. Sono volate parole forti, un confronto acceso e duro. Sì, perché già dalla tournée americana Sarri aveva indicato come 28 calciatori fossero troppi, sperando di poter accelerare le uscite: così non è stato. Così è arrivato lo sfogo di Emre Can.