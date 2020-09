Il capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato a Sky Sport: "È stato un anno difficile a livello personale, pensavo ormai di averla scampata da infortuni seri. L'augurio per la nuova annata è sicuramente la buona salute per dare una mano in campo, poi con la continuità arriverà il resto".



Sul nuovo inizio con Pirlo in panchina: "Una nuova stagione che sarà strana e difficile, ci sono gli strascichi di una estate pazza dopo il lockdown. Sarà un anno molto difficile per tutti, ma la Juventus come ogni anno parte per vincere. Siamo molto fiduciosi, abbiamo molto da dare e divertirci. Per arrivare al risultato finale sarà lunga e difficile, ma stiamo bene e non vediamo l'ora di iniziare".



Sulla suggestione di mercato chiamata Luis Suarez: "No comment, ieri è stato chiaro Pirlo, non aggiungo altro".