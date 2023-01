Quello di esterno a tutta fascia è stato il primo ruolo da professionista per Federico Chiesa, e ora che è rientrato Allegri lo sta sfruttando proprio in quella posizione un po' per necessità tecniche - i posti in attacco si sono ridotti da 3 a 2 - un po' per carenza di "personale" in quel ruolo. De Sciglio e Cuadrado sono ai box, il rientro più vicino è quello del colombiano che può liberare Chiesa in posizione più avanzata. Ma la soluzione legata al recupero del colombiano, il cui futuro a Torino è tutt'altro che definito, non è che provvisoria.



SERVE UNO SPECIALISTA - Insomma, quando l'asticella si alza serve un esterno di ruolo, l'accoppiata Kvaratskhelia-Mario Rui ha travolto il fianco destro bianconero al Maradona e i tifosi chiedono di valorizzare al meglio il numero 7. Una possibile manovra è quella che si è vista dopo il 2-0 dei partenopei, con Chiesa alzato in un 3-4-2-1. E per l'esterno di centrocampo il nome che suscita più interesse è quello di Ivan Fresneda, pronto a lasciare il Real Valladolid (e pronta anche la sua squadra a cederlo). Serve però un investimento che, senza la partenza di McKennie, appare impossibile. Così come impossibile trattare il prestito di Rick Karsdorp con la Roma, che se ne vorrebbe liberare definitivamente. I discorsi per Singo del Torino, invece, sono da rimandare al futuro anche se il profilo piace.