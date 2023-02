Dovevamo arrivare alla ventiquattresima giornata per scoprire che, si trova a quindici punti dalla capolista e, però, può correre, in pura ipotesi, al massimo per l’Europa League.seriamente pronosticata di essere ancora punita, chissà, addirittura con la retrocessione. Tuttavia vale e pesa in termini di punti più di Inter e Milan (che sono a meno tre), più della Lazio (meno cinque), più degl’ignominiosa Roma battuta a Cremona (meno sei), più dell’Atalanta (meno nove).Anzi, pur dando per buono che i quindici punti non verranno restituiti al club bianconero dal Collegio di Garanzia del Coni,, magari un deja vu di questi mesi. Tradotto in calcoli: i punti che separano la Juve dal quarto posto, occupato dalla Lazio, sono. Siamo proprio sicuri che con l’andamento lento e poco incline alla costanza di chi la precede, il divario non sia colmabile?Il dato di fatto incontestabile è uno:, il primo avversario del Napoli che ha già vinto lo scudetto, mamagari anche in spregio al caposaldo giuridico del “ne bis in idem” (non si può essere giudicati due volte per lo stesso reato).L’esito del derby (4-2) è conosciuto da tutti. Non altrettanto la qualità della tenzone: eccedente, rutilante, calda, appassionata e avvincente.. Né la prima (che sembrava un azzardo) di schierare l’argentino(2001) al posto della squalificato Locatelli (in panchina, ormai per sempre, Paredes), né le seconde. Ovvero di inserire De Sciglio per Cuadrado,per Di Maria eper Barrenechea quando mancano poco più di venti minuti alla fine. Dei tre sostituiti, il peggiore, questa volta, era stato Di Maria che di buono ha solo battuto il calcio d’angolo per il secondo pareggio di Danilo. Poi ha perso palloni, sbagliato passaggi e mai rincorso avversari concedendo la ripartenza di pericolosi contropiede., invece, aveva realizzato il primo pareggio, su grande assist di Kostic e lavorato bene in fascia. Barrenechea, oltre a essere la prova provata che adessoha giocato una partita sufficiente anche in considerazione che si trattava di un esordiente asooluto. E farlo nel derby non è cosa di poco conto.perché più aggressivo e più veloce. Il gol, dopo appena 1’32” (Karamoh, sottomisura, su colpo di testa di Singo da angolo), gli ha dato fiducia e aumentato l’autostima. Alla fine del primo tempo, il possesso palla dei granata era del 62 per cento, frutto di un palleggio preciso e intenso. La Juve difficilmente ne sarebbe venuta a capo se se Kostic (15’) non avesse inventato una rapida solitaria sulla sinistra e non avesse crossato per la conclusione di Cuadrado.Ciononostante(parlo del primo tempo) e, di conseguenza, di raccogliere un’altra occasione (strepitoso Szczesny su deviazione di testa di Sanabria)Solo una Juve disperata ha trovato il pareggio al 46’ (zuccata dida angolo di Di Maria) e questo le ha consentito di cominciare la ripresa con un altro spirito. Infatti ad un tiro a giro di Miranchuk, i bianconeri hanno replicato con una traversa di(assist di Fagioli) pareggiata, peraltro da un altro legno di, su errato disimpegno di Alex Sandro.: Allegri azzeccava tutto, Juric andava in confusione prima immettendoper Karamoh e togliendolo quindici minuti dopo per far entrare Seck.Tempo quattro minuti dall’ingresso di Chiesa che, questi, crossava per la testa di Bremer (gol del 3-2). Poi, per fallo su Pogba, Kostic batteva una punizione che, dopo aver attraversato l’area, è andata a spegnersi sul secondo palo. La palla la toccava Bremer, ma il tocco finale era di Rabiot. Consulto del Var e gol convalidato.