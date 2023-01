Lavola con una difesa di ferro e apre la caccia alcapolista. L’appuntamento per ravvivare la speranza è il big match del Maradona di venerdì sera, con un protagonista atteso e speciale:ancora una volta per confermare una prima parte di stagione di spessore assoluto.L’esperienza diin terra partenopea è stata complicata. Gol, ma non solo. Il bomber polacco, fermato dai gravi infortuni, ha lasciato il club del presidentein maniera non idilliaca. Dopo un lungo tira e molla, nel 2019 arriva la goccia che fa traboccare il vaso. In seguito alla gara europea contro il, l’attaccante finisce nel mirino della società, che arriva anche a multarlo per aver prestato la sua immagine a scopo pubblicitario a un suo ristorante in. Il polacco si accorda con la Juve, gli azzurri in un primo momento accettano la proposta del cartellino di Romero con conguaglio, poi l’affare sfuma.Milik viene escluso dalla rosa e in seguito passa al Marsiglia, club da cui la Juve lo preleva in estate. In ritardo.Arrivato a Torino in estate e con poco clamore,è stato fin qui il miglior acquisto dell’ultima sessione di mercato della Juve. Con sette reti segnate in 21 partite, l’attaccante polacco si sta giocando al massimo le carte per la permanenza a. Il club bianconero sta pensando di esercitare il diritto di riscatto (a 7 milioni più 2 di bonus dai francesi).. Di sicuro, un gol (e magari una vittoria) contro la sua ex squadra può dare una mano per l’accelerata.