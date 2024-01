Juve, cosa manca per Djalò: gli ultimi dettagli, le visite mediche. E Ranocchia...

Nicola Balice

Il mercato è frenetico, in continuo movimento. Ma poi le cose concrete sono le uniche a fare la differenza. E se gli ultimissimi giorni sono scivolati via con la Juve protagonista su nuovi (vedi Popovic) o vecchi (vedi Samardzic) fronti con il ruolo di terzo incomodo rispetto a Milan e Napoli, il colpo in canna è in realtà quello che attende solo gli ultimi passi ormai da un po' di tempo in più. Il riferimento è a quel Tiago Djalò che a sua volta ha visto la coppia Giuntoli-Manna mettere la freccia per sorpassare l'Inter, apparentemente a meno di un passo dall'ingaggio del difensore portoghese a parametro zero. Invece è stata la Juve a vincere questo derby d'Italia sul mercato, vincente la strategia di anticipare il colpo trattando subito l'acquisto con il Lille (3,5 milioni più altrettanti di bonus e una discreta percentuale sulla futura rivendita) e poi trovando l'intesa con l'entourage del giocatore. Che firmerà un contratto fino al 30 giugno 2028. Dubbi a riguardo non sembrano essercene più, dopo il sì del Lille infatti la Juve ha incassato anche il sì del giocatore. E allora cosa manca?



COSA MANCA – I proverbiali ultimi dettagli intanto, su cui la dirigenza bianconera sta lavorando con l'entourage di Djalò. Ma anche o soprattutto la definizione della cessione di Filippo Ranocchia al Palermo, tassello importante per tenere in equilibrio il bilancio bianconero sopra il nuovo fattore chiamato indice di liquidità: pure in questo caso ci siamo, alla Juve andranno tra i 3 e i 4 milioni più un altro di bonus, il giocatore dopo le iniziali resistenze ha detto sì al progetto rosanero e del City Group. Sarà quindi la prossima settimana quella giusta per vedere Tiago Djalò a Torino, per svolgere le importanti visite mediche prima di firme e annunci. Importanti perché il portoghese arriva dalla rottura del crociato anteriore rimediata a inizio marzo, anche se già in queste settimane la Juve ha raccolto rassicurazioni importanti riguardo il positivo recupero dall'infortunio: senza le dinamiche di mercato probabilmente Djalò sarebbe già tornato a disposizione nel Lille, il suo sarà in ogni caso un percorso graduale all'interno del mondo Juve.