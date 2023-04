Juan Cuadrado ha parlato a Sky Sport dopo il passaggio del turno della Juventus. "Sono contento per il risultato, sapevamo che sarebbe stata dura ma abbiamo lottato e difeso da squadra".



Ora siete in semifinale contro il Siviglia

"Ora puntiamo alla finale: abbiamo una grandissima squadra, sarà un obiettivo bellissimo per noi dopo tanto tempo senza finale, una bellissima opportunità e dobbiamo dare il duecento per cento per noi, per quello che è successo. Ce lo meritiamo e lavoreremo fino alla fine dando il massimo per il club, per i tifosi e speriamo di arrivare in finale".



E' la giornata perfetta?

"Mancano dei dettagli ma sono contento dei quindici punti. Speriamo possano restare e che non ce li tolgano. Quel che abbiamo fatto, ce lo siamo guadagnati sul campo e nessuno ce lo può togliere".