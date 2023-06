Come per Cristiano Ronaldo, una gara a Udine sarà l'ultima anche per Angel Di Maria. Con ogni probabilità, l'argentino saluterà la Juventus alla Dacia Arena e concluderà l'avventura in bianconero dopo una sola stagione. Se solo poche settimane fa pareva esserci un'apertura a un rinnovo del Fideo, le ultime dalla Continassa parlano di un cambio di rotta del club che, per risparmiare sugli ingaggi, è pronto a rinunciare all'ex Psg.



ADDIO - Su Instagram l'argentino ha pubblicato una storia dove ha ringraziato Nicolò Fagioli, che gli ha regalato una maglietta con una dedica: "Fide sei stato un esempio dentro e fuori dal campo. Ti voglio bene". Parole che lasciano pochi dubbi e suonano già come un addio.