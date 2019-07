Aaron Ramsey, poi Adrien Rabiot e Gigi Buffon. Ma non finisce qui. La Juve sta chiudendo il quarto colpo a parametro zero di questa sessione di calciomercato: è Hamza Rafia, trequartista francese nato in Tunisia che ha appena terminato il proprio contratto con il Lione, che ha trascinato a suon di gol e assist fino ai quarti di finale nell'ultima Youth League. Classe 2000, Rafia sarà uno dei punti di forza della prossima formazione Under 23 che punterà al salto di qualità agli ordini di Fabio Pecchia.