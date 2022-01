Douglas Costa cambia vita, ancora una volta. L'esterno brasiliano, ancora di proprietà della Juventus, è pronto a trasferirsi ai Los Angeles Galaxy, club che milita in Mls, il massimo campionato statunitense.



Dopo la sfortunata esperienza in Brasile, con il Gremio retrocesso nella serie B carioca, l'attaccante ha deciso di tentare un'esperienza in America. Non tornerà così alla Juventus, ma passerà in prestito per sei mesi ai Galaxy. Accordo fino a giugno (quando sarebbe scaduto il prestito dalla Juve al Gremio), il giocatore ha dato il suo ok al trasferimento. Poi si dovranno ridiscutere i termini con la Juventus, con cui è sotto contratto fino al giugno 2023.