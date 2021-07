Gli ultimi giorni, prima del ritiro del giorno 14 luglio (e in attesa dei tantissimi nazionali). La Juve ha tanti giocatori in giro per il mondo e il primo è Paulo Dybala, tanto tempo a Miami tra amici ed ex compagni di squadra come Paul Pogba e Blaise Matuidi. Sulla costa occidentale, in California, c'è Weston McKennie: ha partecipato a un torneo di beach soccer con il Venice Beach. Szczesny è invece a Mikonos, De Ligt è a Ibiza, così come Arthur Melo. Pinsoglio e Frabotta hanno invece scelto l'Italia: Liguria e Sardegna.