Paulo Dybala, attaccante della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 2-0 dai bianconeri contro il Bayer Leverkusen.



DUE ASSIST - "Sono contento, oggi sono riuscito a far segnare i miei compagni, è sempre bello, sono stati gol importanti per la vittoria e per dare solidità. Adesso dobbiamo aspettare tanto prima della prossima, quindi ora pensiamo subito all'Udinese".



TRIDENTE - "Penso che si deve lavorare per questo, tutti vogliamo giocare, ma non è facile e Sarri sa quando lo dovrà fare o meno. Oggi è andata bene, per fortuna un assist per ognuno (ride ndr)".



GRUPPO - "Non è che chi non gioca è arrabbiato. Stasera abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo, i passi falsi sono cose che possono succedere, dobbiamo lavorare tanto per migliorare".



SULL'INTER - "Noi non dobbiamo pensare all'Inter, può essere che sia arrabbiata per l'eliminazione, ma noi pensiamo a noi per migliorare sempre".