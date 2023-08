Facundo Gonzalez, che ieri ha sostenuto le visite mediche con la Juventus e che, presumibilmente, verrà prestato dai bianconeri a un club di medio-bassa classifica di Serie A, su Twitter saluta la sua ex squadra, il Valencia: "Si chiude una tappa importante nella mia carriera. Ho indossato la maglia del Valencia per 4 anni, nel corso dei quali ho sempre cercato di dare il meglio. Grazie a tutti quelli che mi hanno accompagnato in questa tappa, grazie al Valencia per avermi sempre fatto sentire a mio agio, e soprattutto grazie alla mia famiglia ed ai miei amici, che, nei momenti difficili, sono sempre stati al mio fianco. A causa di situazioni di calcio e di obiettivi sportivi personali si conclude questa tappa nel Valencia CF. Amnut Valencia!".