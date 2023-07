Cristiano Giuntoli è arrivato alla Continassa, per iniziare la sua avventura con la Juventus. L'ormai ex direttore sportivo del Napoli, che in bianconero diventerà capo dell'area sport, firma un contratto quinquennale con la Juve.



Ad accoglierlo ci sono il presidente Gianluca Ferrero e l'amministratore delegato Maurizio Scanavino, oltre a quel Francesco Calvo che è stato un autentico fattore decisivo per la scelta di Giuntoli su delega della proprietà e quindi di John Elkann. Non c'è Max Allegri, in contatto telefonico con il nuovo dirigente e atteso alla Continassa la prossima settimana.



L'accordo di cinque anni (un'assoluta novità in casa Juve dove vigeva l'abitudine di impostare progetti triennali con l'area sportiva) prevede un ingaggio da circa 2 milioni netti a stagione più bonus.



Per il ds dello scudetto del Napoli è previsto un ruolo di capo di tutta l'area sportiva, che farà da anello di congiunzione tra Max Allegri e la dirigenza. Con Calvo ancora punto di riferimento tra prima squadra, settore giovanile e women. Con Giovanni Manna ds, Claudio Chiellini alla Next Gen, Matteo Tognozzi capo scouting, Federico Cherubini coordinatore delle squadre, Massimiliano Scaglia al settore giovanile puro, Stefano Braghin direttore Juventus Women.