E' iniziata la settimana di Juventus-Inter, con un allenamento pomeridiano al Training Center della Continassa. Questo il riassunto fatto dal sito ufficiale bianconero tramite un comunicato:



"Una giornata di riposo, dopo la grande vittoria di sabato al Franchi, e poi di nuovo al lavoro.



La Juventus ha iniziato ufficialmente l'avvicinamento al big match di venerdì sera all'Allianz Stadium contro l'Inter, allenandosi questo pomeriggio al JTC Continassa.



Il gruppo ha svolto una seduta iniziata con attivazione in palestra, per proseguire poi in campo, con lavoro aerobico, esercizi sul possesso palla e sulle combinazioni con conclusioni verso la porta.



Alex Sandro, Khedira ed Emre Can hanno svolto un lavoro personalizzato.



Domani, ovviamente, si torna in campo: l'appuntamento è fissato nella tarda mattinata".