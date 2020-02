Manca solamente l'ufficialità del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ma Juventus-Inter di domenica 1° marzo sarà disputata a porte chiuse all'Allian Stadium, a causa dell'emergenza Coronavirus. Il Ministro dello Sport Spadafora, dopo l'incontro di ieri in Federcalcio e sentito il parere della Lega di Serie A, ha già preannunciato la decisione, che ha scatenato diverse polemiche a proposito della politica dei rimborsi dei biglietti e abbonamenti già sottoscritti.



La Juventus infatti, alla pari di altri 10 club di Serie A, non prevede la restituzione dei soldi in caso di disputa della partita a porte chiuse: considerando che l'ultimo match casalingo contro l'Inter fece registrare un incasso superiore ai 3 milioni di euro, anche stavolta si parla di una cifra molto cospicua e che non coprirebbe comunque il mancato indotto extra-botteghini.



Un'altra conseguenza delle misure di sicurezza straordinarie previste per la sfida dello Stadium è la possibilità che la Lega di Serie A e Sky, la tv che trasmetterà la partita, possano prendere in considerazione l'idea di una diretta in chiaro per consentire la visione a un pubblico più ampio. Un'eventualità riportata da La Stampa e che dovrà tenere conto di una piena condivisione da entrambe le parti.