Prima l’accoglienza dello Stadium, lì dove è diventato grande, tra applausi e ovazione alla lettura del suo nome. Poi le ore in più passate a Torino. Per Paul Pogba sono stati due giorni emozionalmente anomali, visto il suo ritorno, da avversario, nella casa della Juventus.





AEREO PERSO - Non solo il match, vinto, contro i bianconeri, ma anche la serata passata nella sua ‘vecchia’ città. Il mercato, però, non c’entra: colpa del controllo antidoping a sorpresa, nel quale il francese è andato per le lunghe. Il Manchester United ha fatto rientro in Inghilterra, il campione del mondo ha preso un altro volo, un’ora dopo, insieme ad alcuni dirigenti e diversi tifosi dei Red Devils.