Il giorno di Weston McKennie è arrivato. In giornata è giunto anche il transfer che rende definitivo il deposito del suo contratto in Lega, il centrocampista ex Schalke 04 è il primo statunitense dell'ultracentenaria storia della Juve. E si presenta così al popolo bianconero in conferenza stampa.



COLPO LAMPO - “È successo tutto in due settimane, sono molto contento di essere qui, ma è stato un interesse improvviso. Arrivato in Germania non trovavo squadre di football, ho cominciato a giocare a calcio e poi a 11 anni ho deciso definitivamente di puntare sul calcio’



BLACK LIVES MATTER - “Voglio fare tanto per questo movimento, anche in Italia porterò avanti questi miei ideali, la Juve li condivide’



POSIZIONE - “Mi piace giocare box to box, rubare palla è un mio punto di forza. A Pirlo piacciono queste mie caratteristiche, siamo d’accordo sulla posizione, poter imparare da un maestro come lui è eccezionale”

IDOLO - “Francesco Totti. Ma qui è pieno di grandi giocatori, a volte mi fermerei a fare delle foto con loro...”



PRIMO AMERICANO - “Grande onore per me. Rappresentare il mio paese con questa maglia mi rende orgoglioso sperando che molti bimbi americani possano iniziare a giocare a calcio. La Juve è già molto affermata negli USA, ma forse posso avere un ruolo importante per alimentare ulteriormente il brand”